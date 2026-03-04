A- A+

VORCARO PRESO Vorcaro 'ocultou' 2,2 bilhões das vítimas do Master em conta do pai junto à ex-Reag, diz PF Investigadores dizem que, enquanto FCG "sangrava" para cobrir o rombo do Master, Vorcaro escondeu recursos

O banqueiro Daniel Vorcaro continuou a ocultar recursos bilionários em uma gestora de investimentos mesmo após ter sido liberado de sua primeira prisão na Operação Compliance Zero em novembro, diz a Polícia Federal.

Segundo os investigadores, enquanto o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) “sangrava” para cobrir o rombo do Master no mercado financeiro, Vorcaro ocultou de credores e vítimas R$ 2,2 bilhões.

O montante estava, ainda de acordo com a Polícia Federal, na conta do pai de Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, junto à empresa CBSF DTVM, a ex-Reag. A Reag é citada na Operação Carbono Oculto, que investiga a lavagem de dinheiro do PCC em fundos de investimento. A empresa tem negado irregularidades.

A PF considerou a ocultação dos valores, mesmo após a liberação de Vorcaro em novembro, como uma confirmação dos indícios de reiteração delitiva do banqueiro - ou seja, que ele continuou com as “condutas ilícitas” em meio à investigação sobre o escândalo do Master.

Henrique Vorcaro, pai de Daniel, também foi citado no pedido que a liquidante do Master, a EFB Regimes Especiais de Empresas, fez à Justiça dos Estados Unidos, nesta semana, para congelar uma mansão na Flórida que seria de propriedade da família Vorcaro.

O documento sustenta que Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro, pai e irmã do banqueiro, utilizaram a empresa Sozo para adquirir a mansão, em fevereiro de 2023, como parte de um suposto esquema para "comprar ativos com recursos desviados do Master", dando "continuidade à fraude".

