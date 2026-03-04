A- A+

PLANEJAMENTO Vorcaro planejou 'assalto' para 'prejudicar violentamente' jornalista Lauro Jardim Ministro André Mendonça diz que objetivo era "calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados"

Na decisão que mandou prender o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou haver indícios de que o banqueiro determinou que se forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para “prejudicar violentamente” o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim.

O objetivo, diz Mendonça, era, a partir do episódio, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.

Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp batizado de "A turma", da qual fazia parte também Luiz Phillipi Mourão. Esse homem é apontado como responsável pela execução de atividades voltadas à “obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”, de acordo com Mendonça.

A decisão de Mendonça mostra uma troca de mensagens entre Mourão e Daniel Vorcaro nas quais, segundo o ministro do STF, “identifica-se o animus (intenção) de agressão a determinado jornalista, diante da informação de que referido profissional havia divulgado na imprensa notícia contrária aos interesses” do banqueiro.

Em uma das mensagens, Vorcaro afirma:

“Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele”.

Em outra troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão, o tema se repete. “Esse lauro (sic) quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, afirma Vorcaro, de acordo com a decisão.

Em seguida, diz Mendonça, Mourão coloca dois símbolos de sinal positivo em relação à mensagem na qual Vorcaro afirma a intenção de “quebrar todos os dentes” do jornalista. Na sequência, Mourão responde: “Estamos em cima de todos os links negativos vamos derrubar todos e vamos soltar positivas (sic)”

Ainda em relação à mensagem de Vorcaro, Mourão pergunta: “Pode? Vou olhar isso...”. E o banqueiro responde: “Sim”.

“A partir de todos esses diálogos verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados", afirma Mendonça.

Veja também