Câmara dos Deputados Votação do arcabouço fiscal irá ficar para agosto, diz Arthur Lira Durante entrevista à Globonews, o presidente da Câmara disse que a Casa não conseguirá votar a matéria antes do recesso

Em entrevista à Globonews, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a votação do arcabouço fiscal deve ficar para agosto, já que toda a atenção da Câmara nesta semana esteve focada na aprovação da reforma tributária.

Embora o Senado tenha promovido mudanças na maneira de cálculo para a base do orçamento e no Fundeb, Lira revelou que, em reunião com parte dos líderes partidários na manhã desta sexta, ficou definido que o novo arcabouço fiscal deverá ser aprovado com alterações mínimas sobre o texto que saiu da Câmara antes.

Também rebateu críticas sobre a reforma tributária ter sido aprovada com pressa. Segundo ele, ocorreram as discussões necessárias, e as alterações no texto foram importantes para conquista de votos.

— Tivemos quase seis meses de trabalho, mais de quatro anos de tramitação dessa PEC. O fato de ter marcado essa semana com previsibilidade, trancando todas as comissões, CPIs, para focar a atenção na PEC, (é porque) nesta casa, com amplitude de pensamentos, as coisas só acontecem quando chegam a plenário — alegou no Estúdio I.

Mais cedo, durante fala à CNN, afirmou que nenhum texto é perfeito e que a Câmara irá analisar com respeito modificações a serem feitas pelo Senado.

