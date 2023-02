A- A+

Fortaleza, CE - Com investimento superior a R$ 200 milhões, o Nordeste ganhou um novo espaço tecnológico que promete conectar e transmitir com mais rapidez e segurança dados via rede de fibra óptica para empresas de telecomunicações, provedores de internet e OTTs. Isso porque foi inaugurado, na manhã desta sexta-feira (3), em Fortaleza, o segundo Edge Data Center (EDC) da empresa V.tal.



O espaço, chamado “Big Lobster”, localizado na Praia do Futuro, nas proximidades do primeiro empreendimento, possui capacidade de 4MW (megawatt) - energia suficiente para abastecer 10 mil residências durante 15 minutos -, além de suporte para 400 racks, que estão integrados a cabos submarinos conectados a outros estados brasileiros e cinco países.



De acordo com a V.tal, agora, o complexo, que possui mais de 7 mil metros quadrados, oferece capacidade superior a 5MW, com mais de 600 posições de racks. A construção do novo espaço gerou 40 empregos diretos e mais de 700 indiretos.

"Com a inauguração do novo edge data Center, a empresa se consolida como ecossistema de soluções de infraestrutura neutra, que oferece robustez. Este novo sítio, localizado na cidade que é um dos maiores hubs de Cabos submarinos do mundo, terá um papel estratégico para melhorar nossas operações no Brasil e nos demais países" afirmou o vice-presidente de engenharia da V.tal, Cícero Olivieri.

O segundo EDC da V.tal promete conectar e transmitir com mais rapidez e segurança dados via rede de fibra óptica para empresas de telecomunicações, provedores de internet e OTTs | Foto: V.tal/Divulgação



A inauguração do espaço foi prestigiada por clientes e também contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

"Nós buscamos realizar um planejamento para 2050, e este setor, nós sabemos que ele é absolutamente estratégico para o desenvolvimento econômico do estado do Ceará", destacou o governador.



Sobre a V.tal

A V.tal é uma empresa de soluções de infraestrutura digital fim-a-fim e detentora da maior rede neutra de fibra óptica no Brasil.



A empresa possui 430 mil quilômetros de fibra óptica terrestre conectando mais de 2 mil municípios brasileiros e 26 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam o Brasil à Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos.

* A repórter viajou para Fortaleza a convite da V.tal

