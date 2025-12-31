A- A+

Mercado V.tal adquire a Um Telecom e amplia sua atuação no Nordeste Operação incorpora rede de mais de 20 mil km de fibra óptica, cerca de mil clientes e reforça presença regional da companhia

A V.tal, maior empresa de infraestrutura digital das Américas, anunciou a aquisição de 100% da Um Telecom, empresa de soluções digitais com atuação no Nordeste. Com a operação, a V.tal passa a incorporar toda a rede de fibra óptica da provedora, que soma mais de 20 mil quilômetros de extensão, com presença em todas as capitais nordestinas e em mais de 200 cidades, além de um portfólio ampliado de soluções digitais e cerca de mil clientes.

Segundo a companhia, a transação reforça o posicionamento da V.tal como a maior empresa de infraestrutura digital neutra das Américas, ao ampliar a capilaridade da rede regional, a capacidade técnica e a base de clientes considerados de alto valor. O negócio também gera ganhos de escala e eficiência, aumentando a capacidade de atendimento a provedores regionais e operadoras de telecomunicações.

Expansão

A aquisição amplia a atuação da V.tal no Nordeste e fortalece sua estratégia no mercado de atacado de infraestrutura digital. A expertise da Um Telecom em soluções digitais passa a integrar o portfólio da V.tal, abrindo novas frentes para projetos voltados a cidades inteligentes, indústria 4.0 e iniciativas de transformação digital.

A operação ainda está sujeita às aprovações regulatórias e concorrenciais necessárias. A expectativa é que a conclusão do negócio ocorra no primeiro trimestre de 2026. De acordo com as empresas, para os clientes da Um Telecom não haverá mudanças no curto prazo, com manutenção dos contratos, níveis de serviço (SLAs) e rotinas de atendimento durante todo o processo de aquisição e integração.

Infraestrutura

A V.tal atua com soluções de infraestrutura digital neutra nas Américas, atendendo operadoras de telecomunicações, provedores de internet e big techs. A empresa opera serviços de conectividade residencial e de atacado nacional e internacional, além de soluções de infraestrutura para redes móveis e data centers por meio da Tecto.

Atualmente, a companhia conta com mais de 450 mil quilômetros de malha terrestre, conectando todos os estados do Brasil, 22 milhões de casas passadas disponíveis para FTTH (Fiber To The Home), 26 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam o Brasil a países como Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos, além de data centers distribuídos entre Brasil e Colômbia. A V.tal também é signatária do Pacto Global da ONU, com compromissos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.



Veja também