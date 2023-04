VTB, segundo maior banco da Rússia, anuncia prejuízo de US$ 7,7 bilhões em 2022

A- A+

O VTB, segundo maior banco da Rússia e um dos primeiros a ser excluído do sistema global de pagamentos Swift, anunciou nesta quarta-feira (5) um prejuízo de 7,7 bilhões de dólares em 2022 devido às sanções adotadas após a ofensiva russa na Ucrânia.

"Em 2022, o grupo VTB enfrentou dificuldades e desafios sem precedentes (...) Nós fomos o primeiro alvo do máximo de sanções possíveis, o que provocou perdas consideráveis", lamentou Dmitri Pianov, diretor financeiro da VTB, em um comunicado divulgado pelo banco.

O VTB anunciou um prejuízo de 612,6 bilhões de rublos, o equivalente a US$ 7,7 bilhões de dólares na taxa de câmbio atual, depois de registrar um lucro líquido de 327,4 bilhões de rublos em 2021.

As sanções internacionais contra o setor bancário russo afetaram em cheio o VTB, que tem o Estado russo como acionista majoritário e que tem uma grande presença nos mercados estrangeiros.

O VTB destacou o impacto da "saída sem precedentes de liquidez em divisas", as perdas provocadas pelo fechamento de agências e pelo aumento das taxas de juros do Banco Central russo.

Em março de 2022, poucos dias após o início da intervenção militar russa na Ucrânia, a União Europeia excluiu o VTB do sistema de pagamentos internacionais Swift.

O presidente do banco, Andrei Kostin, no cargo desde 2002, também foi objeto de sanções no Reino Unido e Estados Unidos.

Em 2020, o VTB tinha 15 milhões de clientes na Rússia e quase 80 mil funcionários.

