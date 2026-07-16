Waldyr Lima, fundador da escola de idiomas CCAA, morre aos 94 anos
Atualmente, as netas do empresários estão à frente da empresa fundada por ele
O empresário Waldyr Lima, fundador da escola de idiomas CCAA, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 94 anos. A informação foi divulgada pela própria empresa, sediada no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte do empresário não foi informada.
"O CCAA comunica o falecimento de seu fundador e eterno mestre, o Dr. Prof. Waldyr Lima, ocorrido hoje, aos 94 anos. Em 1961, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, o 'Waldyrzão', como era carinhosamente conhecido, deu vida a um sonho", disse a empresa
O comunicado destacou a criação de um método próprio e a visão inovadora do empresário, que transformou a pequena escola em uma das maiores redes de ensino de idiomas do País.
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"Mais do que um visionário e empresário, WL (Waldyr) deixa um legado inestimável de pioneirismo na educação bilíngue. O propósito que ele começou a construir segue mais vivo do que nunca em cada uma de nossas unidades", afirmou.
Atualmente, as netas de Waldyr, Maria Clara Faria Lima e Isabel Lima, estão à frente da CCAA, que tem os filhos dele, Waldyr Lima Filho e Ricardo César Lima, comandando o Conselho de Administração.
"Com saudades e gratidão, a comunidade CCAA une-se em pensamento para que nosso querido Waldyrzão descanse em paz. Agradecemos, desde já, por todo o carinho e mensagens de apoio recebidas", finalizou a empresa. Não foram divulgadas informações sobre velório e enterro.