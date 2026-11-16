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Estados Unidos Wall Street abalada pelo nervosismo em torno da IA Entre as ações em destaque no dia, os bancos americanos sofreram com as reclamações de consumidores sobre falhas técnicas que estavam atrasando determinadas transações

A Bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta segunda-feira (16), em meio a uma nova onda de vendas de ações de empresas de tecnologia, antes da divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia e da chegada da Anthropic a Wall Street, dois eventos decisivos para o setor de inteligência artificial (IA).

O Nasdaq, índice de referência das ações de tecnologia, perdeu 2,49%, o índice amplo S&P 500 recuou 1,92% e o Dow Jones caiu 1,41%.

"O mercado volta a sofrer um golpe hoje", resumiu à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

Em meio a uma turbulência que já dura mais de uma semana, após a revelação de relações extraconjugais de seu ex-diretor com uma suposta espiã chinesa, a Nvidia voltou a registrar queda de 4,12% nesta segunda-feira.

A empresa se tornou o símbolo da era da inteligência artificial graças a seus chips. Também passou a ser indispensável por se transformar na principal financiadora de centros de dados e startups dedicadas à IA.

Aos problemas da Nvidia somou-se, nesta segunda-feira, a decisão do governo de Donald Trump de instituir uma nova autorização para a exportação de semicondutores americanos para vários países.

A medida busca bloquear o acesso da China aos chips americanos.

"Dá a impressão de que estão tentando fechar novamente a tampa depois de aberta a caixa de Pandora", resumiu Low, em referência às informações segundo as quais numerosos chips da Nvidia são utilizados na China.

"Do ponto de vista dos investidores, isso limita as receitas futuras potenciais de todo o setor", acrescentou o analista.

Com isso, a AMD recuou 5,58%, a Broadcom caiu 3,92% e a Micron perdeu 7,62%.

Os resultados trimestrais da Nvidia serão divulgados na terça-feira, após o fechamento do mercado.

Também será a primeira conferência para investidores sem a presença de Jensen Huang.

A Anthropic, criadora do agente de inteligência artificial Claude, deverá fazer sua estreia no mercado de ações na segunda metade da semana, com uma avaliação inicial que poderá chegar a US$ 1,4 trilhão.

Mas a inquietação no setor de tecnologia e o contexto de aversão ao risco podem dificultar a recepção da empresa pelo mercado.

Entre as ações em destaque no dia, os bancos americanos sofreram com as reclamações de consumidores sobre falhas técnicas que estavam atrasando determinadas transações.

O Bank of America perdeu 1,84%, enquanto o JPMorgan Chase recuou 2,31%.

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