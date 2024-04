A- A+

Bolsa de Nova York Wall Street cai com tensões no Oriente Médio e declarações de membros do Fed O índice Dow Jones perdeu 1,35%, o tecnológico Nasdaq cedeu 1,40%

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (4), em uma mudança de rumo após declarações cautelosas de membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre as taxas de juros, e um novo impulso nos preços do petróleo.

O índice Dow Jones perdeu 1,35%, o tecnológico Nasdaq cedeu 1,40% e o S&P 500 caiu 1,23%.

O dia começou positivo após três dias de consolidação com algumas quedas, mas os índices recuaram antes do fechamento.

Segundo Angelo Kourkafas, da Edward Jones, a causa dessa reversão de tendência está em declarações de membros do Fed que contrastaram com um tom mais moderado do presidente do banco central americano, Jerome Powell.

O presidente da filial do Fed em Minneapolis, Neel Kashkari, alertou que "se a inflação continuasse oscilando", ele se perguntaria "se não seria necessário abandonar qualquer corte" nas taxas este ano.

Além disso, "a alta dos preços do petróleo incomoda os investidores", disse Kourkafas.

O barril de petróleo Brent do Mar do Norte ultrapassou os US$ 90 pela primeira vez em cinco meses.

Essa nova alta do petróleo se explica pela deterioração da situação no Oriente Médio.

O Exército israelense reforçou suas medidas de defesa, suspendeu temporariamente as licenças das unidades de combate e convocou reservistas "no contexto de ameaças visíveis do Irã", segundo a mídia israelense.

Questionado sobre os rumores de um ataque iraniano a Israel nas próximas 48 horas, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, mencionou uma "ameaça concreta do Irã à segurança de Israel".

Além desse contexto, Kourkafas lembrou que "o mercado está há cinco meses em alta. Para continuar nesse ritmo, precisa de um catalisador, que no momento não tem".

Entre as ações do dia, a Nvidia perdeu 3,44%. Em 10 dias, o fabricante de microchips perdeu cerca de 10%. Seus concorrentes Broadcom (-3,35%), AMD (-8,26%) e Qualcomm (-2,39%) também tiveram desvalorizações.

No Dow Jones, as ações consideradas defensivas, ou seja, menos sensíveis à conjuntura, como Caterpillar (-1,60%), 3M (-2,84%) e McDonald's (-1,98%), também perderam terreno.

A Levi Strauss, fabricante de jeans, foi uma das grandes vencedoras do dia, com um aumento de 12,38%, graças a resultados melhores do que o esperado e um crescimento das vendas online que já representam quase metade de sua receita.

Veja também

FGTS STF adia retomada do julgamento sobre correção do FGTS