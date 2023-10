Wall Street cai e títulos do Tesouro americano atingem novo recorde

A bolsa de valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (19), após uma sessão em que alternou com momentos de alta, ainda pressionada pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro, que chegaram a seu nível mais elevado desde 2007.

O índice Dow Jones caiu 0,75%, para 33.414,17 pontos, enquanto o de valores tecnológicos Nasdaq perdeu 0,96% (13.186,18) e o S&P 500, 0,85% (4.278).

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano com vencimento em dez anos se aproximaram dos 5%, chegando a 4,99% durante a sessão, um novo máximo em 16 anos.

Quanto aos indicadores, por um lado, e para surpresa dos analistas, as solicitações semanais de seguro-desemprego ficaram abaixo de 200.000.

Por outro, devido aos juros altos que estão elevando o custo do crédito imobiliário, as vendas de imóveis usados caíram para seu nível mais baixo desde outubro de 2010.

No âmbito das ações, a Tesla arrastou o Nasdaq para baixo, com forte queda de 9,30%, a 220 dólares.

A Netflix, por outro lado, disparou 16,05%, para 401,77 dólares por ação. A gigante do streaming ganhou cerca de nove milhões de assinantes no trimestre (+10,8%), muito acima das previsões.

Já os bancos regionais tiveram um dia ruim após a queda, de 9,67%, dos papéis de Zions Bancorporation.