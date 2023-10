Wall Street data sem tendências definidas em meio à alta dos títulos do Tesouro dos EUA

A- A+

A Bolsa de Nova York encerrou sem tendências definidas nesta segunda-feira (2), com alguns bons resultados no setor de tecnologia que mascararam a falta de impulso do mercado, que observam o impotente aumento das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,22%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,67% e o amplo S&P 500 fechou perto do equilíbrio (+0,01%).

A trajetória da Nasdaq “é um pouco enganosa”, disse Patrick O’Hare, da Briefing. “Isso se deve à força das capitalizações gigantes” das empresas de tecnologia, comentou.

Apple (+1,48%), Microsoft (+1,92%), Amazon (+1,84%), Nvidia (+2,95%), Meta (+2,20%) e Alphabet (+2, 52%), que representam 40% do índice, lideraram os outros 94 títulos do Nasdaq e o indicador ficou no positivo.

Por muito tempo considerando ações de alto risco, essas companhias agora desempenham o papel de porto seguro quando a volatilidade cresce e a incerteza domina.

No entanto, Wall Street alerta ao mercado de títulos, que não mostra sinais de desaceleração após semanas de aumento das taxas.

“O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos é o valor mais distribuído pelos mercados em todo o mundo” neste momento, resumiram os analistas da Convera. A taxa atingiu 4,70% nesta segunda, um pico em quase 16 anos.

"Muitos creem que o mercado caiu demais", disse O'Hare. "Mas ele pode permanecer assim por um tempo. Os operadores estão esperando um sinal para um rebote, que será uma queda nas taxas obrigatórias", explicou.

