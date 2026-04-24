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bolsa de valores Wall Street em alta, impulsada pela Intel e pelas negociações no Oriente Médio O índice Nasdaq (+1,63%, aos 24.836,60 pontos) e o S&P 500 (+0,80%, aos 7.165,08 pontos) atingiram novos máximos históricos. Apenas o Dow Jones Industrial Average recuou levemente, em 0,16%

A Bolsa de Nova York encerrou esta sexta-feira (24) em alta e chegou a registrar um duplo recorde, impulsionada pelos resultados da Intel e pela expectativa de retomada das negociações entre Irã e Estados Unidos.

O índice Nasdaq (+1,63%, aos 24.836,60 pontos) e o S&P 500 (+0,80%, aos 7.165,08 pontos) atingiram novos máximos históricos. Apenas o Dow Jones Industrial Average recuou levemente, em 0,16%.

"As ações sobem em sua maioria (...) impulsionadas pela esperança de uma segunda rodada de negociações, pela perspectiva de paz e pelo desempenho do setor de tecnologia", disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Teerã e Washington anunciaram nesta sexta-feira que enviarão negociadores a Islamabad, capital do Paquistão, que tem atuado como mediador entre os dois países.

Embora o presidente Donald Trump tenha estendido unilateralmente a trégua, o conflito está longe de terminar, especialmente porque o estreito de Ormuz permanece bloqueado.

"Pode-se discutir a evolução do clima de confiança, que pode mudar de forma abrupta, mas os resultados corporativos constituem um dos motores mais duradouros do desempenho do mercado", explicou Kourkafas.

A sessão de sexta-feira foi um exemplo disso.

A ação da Intel (+23,64%, a 82,57 dólares) disparou após a divulgação de sólidos resultados trimestrais.

A AMD subiu 14%, a Nvidia avançou mais de 4% e atingiu um novo recorde, e a Micron Technology valorizou-se mais 11%.

Os resultados, descritos como "excepcionais" por José Torres, da Interactive Brokers, "prolongam a recuperação histórica do setor de semicondutores e reforçam a convicção de que a revolução da inteligência artificial ainda tem um longo caminho a percorrer".

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