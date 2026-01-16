A- A+

Bolsa de Valores Wall Street encerra a semana sem entusiasmo Dow Jones recuou 0,17%, enquanto os índices Nasdaq e S&P 500 perderam 0,06% cada um

A Bolsa de Nova York fechou esta sexta-feira (16) sem entusiasmo, ao fim de uma semana carregada de indicadores econômicos e marcada pelo início da temporada de divulgação de resultados trimestrais das empresas.

O Dow Jones recuou 0,17%, enquanto os índices Nasdaq e S&P 500 perderam 0,06% cada um. Ao longo da semana, as três principais referências do mercado americano também registraram queda.

O índice Russell 2000, que reúne 2 mil empresas de médio porte, avançou 2%.

O analista Sam Stovall, da CFRA, questiona: "Por quanto tempo as pequenas capitalizações continuarão avançando?".

Esse índice registrou "seu décimo primeiro dia consecutivo de desempenho superior em relação ao S&P 500", afirma Stovall à AFP, uma progressão muito incomum em Wall Street.

O Russell 2000 também acumulou recordes nos últimos dias e, na sexta-feira, atingiu um pico de 2.677,74 pontos.

Segundo especialistas, o avanço desse indicador no início do ano pode ser explicado, em parte, pelas rotações de portfólio dos investidores, que buscam posicionar seu dinheiro em ações que tiveram um desempenho modesto em 2025.

Nesta sexta-feira, o mercado também "ignorou" as notícias, mostrando que "Wall Street se preocupa mais com os resultados financeiros do que com as manchetes", acrescenta Stovall.

Os grandes bancos americanos deram início à temporada de divulgação de resultados trimestrais, enquanto os números de empresas como Netflix, United Airlines e até mesmo Intel serão conhecidos na próxima semana.

Os participantes do mercado também se preparam para uma nova rodada de dados. Após a divulgação da evolução do índice de preços ao consumidor (IPC) e do índice de preços ao produtor (IPP), o índice de inflação previsto para quinta-feira "pode ser o fator determinante", antecipa o especialista.

