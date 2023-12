A- A+

Bolsa de Nova York Wall Street fecha com Dow Jones registrando novo recorde Dow Jones fechou em alta de 0,14%, batendo um novo recorde após os 37.710,63 pontos

Wall Street fechou nesta quinta-feira (28) com o Dow Jones registrando um novo recorde e o S&P 500 perto de um máximo histórico.

O índice industrial Dow Jones fechou em alta de 0,14%, batendo um novo recorde após os 37.710,63 pontos da véspera, segundos resultados provisórios.

O S&P 500 subiu 0,04%, a 4.796,56 pontos, não longe de seu recorde de janeiro de 2022. O Nasdaq, de valores tecnológicos, recuou 0,03%.

Os três índices se encaminharam para encerrar sua nona semana consecutiva no azul.

“Estes dois últimos meses foram realmente espetaculares”, disse à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers. “A capacidade dos mercados de prosperar, enquanto ao mesmo tempo os bancos centrais elevaram as suas taxas de juros e aplicaram políticas monetárias restritivas é realmente assombrosa”, afirmou o analista.

Analistas da Charles Schwab disseram, por sua vez, que "as esperanças de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) mude o boato e reduza as taxas de juros no ano que vem e os líderes de que a inflação dos Estados Unidos se modere, deixou o mercado em um bom clima há dois meses”.

Nesta quinta, o rendimento dos títulos subiu sutilmente. Os juros dos títulos de dois anos, que caíram fortemente na quarta-feira, subiram de 4,24% para 4,27%, enquanto o rendimento dos títulos a dez anos também subiu de 3,79% para 3,84%.

