Wall Street fecha com índices dispersos

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (9), em busca de uma direção, à espera dos primeiros anúncios de resultados corporativos do dia.

Um dia após bons resultados, o índice industrial Dow Jones recuperou 0,42%, enquanto o Nasdaq, de forte componente tecnológico, teve um ganho marginal de 0,09%, e o índice amplo S&P 500 perdeu 0,26%.

Enquanto isso, dados divulgados pelo governo nesta terça revelaram que o déficit comercial dos Estados Unidos caiu em novembro com a redução tanto das importações quanto das exportações. A alta das taxas de juros também acabou influenciando o resultado.

De acordo com o Departamento do Comércio, embora os analistas esperem um aumento do nível do déficit, a brecha foi menor que o previsto, de US$ 63,2 bilhões, ou seja, abaixo da cifra revista de outubro, de US$ 64,5 bilhões.

O consumo sustentou o comércio, mas os analistas preveem que o efeito das altas taxas de juros, ao pesar sobre a demanda, aumenta a pressão sobre as taxas.

Enquanto isso, as exportações também poderiam ser afetadas pela desaceleração do crescimento nos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, como consequência do persistência da política monetária.

Em novembro, as exportações recuaram em 4,8 bilhões de dólares, a US$ 253,7 bilhões, enquanto as importações caíram 6,1 bilhões de dólares, a US$ 316,9 bilhões.

