Wall Street fecha com leve alta após atas do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com leve alta nesta quarta-feira (19), impulsionada por um pequeno relaxamento nos rendimentos dos títulos públicos após a publicação das atas da última reunião do comitê de política monetária do banco central dos Estados Unidos.

O índice principal, Dow Jones Industrial, subiu 0,16%, para 44.627,59 pontos, e o tecnológico Nasdaq fechou com um ligeiro avanço de 0,07% (20.056,25). O S&P 500, por sua vez, estabeleceu um segundo recorde de fechamento consecutivo aos 6.144,15 pontos (+0,24%).

A sessão foi agitada em meio às preocupações persistentes sobre os aumentos de tarifas dispostos pelo governo americano e seu potencial para reacender a inflação, mal que tem sido uma preocupação geral nos últimos anos.

As atas da última reunião do comitê FOMC do Federal Reserve (Fed, banco central) mostraram preocupação pelos efeitos da avalanche de iniciativas relativas ao comércio e à imigração irregular do presidente republicano Donald Trump, bem como suas perspectivas de dificultar o esforço para aliviar a inflação.

Os principais índices da bolsa entraram e saíram de território negativo durante todo o dia, mas fecharam no azul.

"As atas mostram que o Comitê [de política monetária] está pensando muito mais nos riscos de alta para suas previsões de inflação que nos riscos de baixa para o emprego", disse o analista Pantheon Macro, que descreveu o Fed como uma entidade que não tem pressa para cortar ainda mais as taxas de juros.

A nível individual de empresas, a Apple subiu 0,2% após apresentar um novo modelo de iPhone com preço mais baixo.

