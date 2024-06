A- A+

Dólar Wall Street fecha com recordes do S&P 500 e Nasdaq O Dow Jones subiu 0,18%; o Nasdaq, 0,35%

Wall Street fechou nesta segunda-feira em leve alta, com o S&P 500 e o Nasdaq em níveis recorde, antes do começo da reunião de política monetária do Federal Reserve.

O Dow Jones subiu 0,18%; o Nasdaq, 0,35%; e o S&P 500, 0,26%.

