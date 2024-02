A- A+

Bolsa de Nova York Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados da inflação Os investidores assimilaram um índice decepcionante de confiança do consumidor americano

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (27), após um dia medíocre para os indicadores, aguardando notícias sobre a inflação nos Estados Unidos que serão divulgadas no final da semana.

O índice industrial Dow Jones perdeu 0,25%, ficando em 38.972,41 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,37%, para 16.035,30 unidades, e o ampliado S&P 500 ganhou 0,17%, chegando a 5.078,18 pontos.

Os investidores assimilaram um índice decepcionante de confiança do consumidor americano, que mostrou uma queda inesperada em fevereiro.

Medido pelo Conference Board, o sentimento dos compradores caiu para 106,7 pontos (depois dos 110,9 de janeiro), em vez dos 115,1 pontos esperados pelos analistas.

Em outro sinal negativo, os pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos caíram mais do que o previsto em janeiro. Afetados pelo setor de transporte, recuaram 6,1%, em vez dos 5% esperados.

"As empresas continuam enfrentando dificuldades relacionadas ao aumento dos custos dos empréstimos e ao aperto das condições de crédito. No entanto, taxas de juros mais baixas este ano poderiam apoiar a atividade ao longo do tempo", comentou Rubeela Farooqi, economista da High Frequency Economics.

Entre as grandes capitalizações, a Amazon caiu 0,68%, a Microsoft ficou estável (-0,01%), assim como o fabricante de chips de inteligência artificial Nvidia (-0,49%).

No mercado de ações, os papéis da Macy's subiram 3,41%, em um sinal de que os investidores parecem apoiar a iniciativa da rede de lojas de fechar 150 estabelecimentos no país até 2026 devido ao "clima macroeconômico incerto".

As ações da Zoom foram muito procuradas (+8% a 68,17 dólares), já que a empresa de videoconferência registrou um lucro por ação melhor do que o esperado e vendas trimestrais de US$ 1,15 bilhão (R$ 5,7 bilhões), ligeiramente acima das previsões.

