A- A+

Bolsa de valores Wall Street fecha com resultados mistos após dados de inflação O índice Dow Jones Industrial subiu 0,11%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,26%

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (13), após dados de inflação nos Estados Unidos que tranquilizaram o mercado, apesar de uma leve recuperação dos preços, em um dia de retração das gigantes tecnológicas.

O índice Dow Jones Industrial subiu 0,11%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,26% e o ampliado S&P 500 fechou perto da estabilidade (+0,02%).

A bolsa reagiu nesta quarta ao índice de inflação CPI, que, como se esperava, mostrou uma recuperação da inflação em 12 meses, 2,6% contra 2,4% em setembro.

“O CPI esteve conforme o esperado”, o que é “um ponto positivo”, pois “alguns investidores temiam que pudessem estar acima do consenso”, explicou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O mercado espera agora que “o banco central [americano, o Federal Reserve] continue reduzindo os juros”.

“O mercado segue festejando uma economia americana que parece ter um crescimento superior à média”, assinalou Hogan.

Nesta quinta, Wall Street receberá os dados de preços no atacado, e na sexta as vendas do varejo e números relativos à produção industrial.

O Nasdaq foi o grande prejudicado do dia por causa das grandes capitalizações tecnológicas, em particular no setor de semicondutores.

Nvidia (-1,36%), Broadcom (-1,50%), Qualcomm (-1,83%), Marvell Technology (-2,92%) e Micron (-4,02%) fecharam em baixa.

A AMD (Advanced Micro Devices) caiu 3,01% depois de informações na imprensa segundo as quais o grupo reduzirá seu pessoal mundial em 4%, o que equivale a quase mil funcionários.

A Amazon, por sua vez, subiu 2,48% após lançar na quarta-feira, nos Estados Unidos, uma seção dedicada aos artigos a preços baixos batizados de “Amazon Haul”, para competir com as gigantes chinesas do comércio eletrônico Shein e Temu .

A companhia aérea de baixo custo Spirit Airlines despencou 59,32% depois que o Wall Street Journal informou que o grupo se prepara para pedir falência nas próximas semanas.

Veja também

Banco do Brasil Banco do Brasil tem lucro líquido ajustado de R$ 9,515 bi no 3º tri, alta de 8,3% em um ano