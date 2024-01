Wall Street fecha com resultados mistos e setor tecnológico afetado

A- A+

A Bolsa de Nova York cerrou de forma mista sua primeira sessão do ano, com lucros de lucros que afetaram especialmente o setor de tecnologia, enquanto os valores defensivos resistiram.

O índice Dow Jones subiu apenas 0,07%, o tecnológico Nasdaq recuperou 1,63%, e o amplo S&P 500 cedeu 0,57%.

O Nasdaq não perdeu tantos pontos em uma única sessão em mais de dois meses. O dia começou mal depois que um analista do Barclays rebaixou sua recomendação para a Apple (-3,58%), justificando que as vendas do iPhone 15 estavam abaixo do esperado.

Em apenas uma sessão, a empresa perdeu mais de 100 bilhões de dólares em capitalização de mercado.

A queda ocorre quando a ação já apresentou um desempenho pior do que seus principais concorrentes, em parte devido à falta de anúncios em segmentos competitivos de inteligência artificial (IA).

Nesta terça-feira, muitos investidores também se desfizeram das ações da ASML (-5,28%), impactados pela emissão das autoridades holandesas de exportar para a China alguns de seus modelos essenciais para a fabricação de semicondutores.

Com a notícia, o restante da indústria de microprocessadores também reagiu em qualidades, desde AMD (-5,99%) até Intel (-4,88%), passando por Nvidia (-2,73%), Qualcomm (-3,04%), %) e Broadcom (-2,77%).

As turbulências do dia favoreceram os valores conhecidos como defensivos, teoricamente menos sensíveis à conjuntura.

