Wall Street fecha com resultados mistos sem conseguir se recuperar pela 5ª sessão seguida

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (18), sem conseguir se estabelecer em território positivo pela quinta sessão consecutiva no S&P 500 e no Nasdaq.

O índice Dow Jones registrou um aumento marginal de 0,06% para 37.775,38 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,52% a 15.601,50 e o amplo S&P 500 perdeu 0,22% para 5.011,12.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram para 4,64%, em comparação com 4,58% na quarta-feira, uma nova alta de taxas que prejudica as ações.

Vários indicadores divulgados nesta quinta mostraram que a atividade econômica segue dinâmica nos Estados Unidos e afasta a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) cortar suas taxas de juros.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram em cerca de 212.000, sinal de que o mercado de trabalho permanece sólido.

A atividade na região industrial da Filadélfia cresceu em abril ao maior nível em dois anos.

Na quarta-feira, o relatório econômico do Fed conhecido como Livro Bege trouxe boas notícias, considerou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Em março, a atividade econômica "avançou ligeiramente e os empresários se mostraram cautelosamente otimistas", acrescentou o analista.

"As ações não encontram compradores. Muitas pessoas já têm posições de longo prazo", explicou Karl Haeling, do LBBW. Com a perspectiva de o Fed adiar um corte nas taxas, "os investidores se retiram do mercado de ações", afirmou.

Entre os destaques do dia, a Netflix caiu 3,16% nas negociações após o fechamento, apesar de resultados trimestrais melhores do que o esperado.

O gigante do streaming ganhou 9,3 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2024, totalizando 270 milhões.

Sua receita nos primeiros três meses do ano foi de US$ 9,37 bilhões, com lucro líquido de US$ 2,3 bilhões, segundo um comunicado, superando as previsões dos analistas e da própria empresa.

A United Airlines voltou a subir (+5,50%) após divulgar na quarta-feira resultados melhores do que o esperado, apesar de registrar uma perda trimestral de US$ 124 milhões.

As ações da Snap, empresa-mãe do Snapchat, dispararam 6,74% diante da revisão, prevista para sábado na Câmara dos Representantes dos EUA, de um novo projeto para proibir o TikTok se o aplicativo não cortar seus laços com a China.

Veja também

Petróleo Petróleo: barril de Brent tem quarta queda seguida