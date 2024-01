Wall Street fecha com resultados mistos, S&P 500 bate 4º recorde consecutivo

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (24), com o índice S&P 500 atingindo seu quarto recorde consecutivo em um dia em que as ações da Netflix dispararam.

Embora tenha fechado praticamente estável com uma variação positiva de apenas 0,08%, o S&P 500 atingiu uma nova máxima de 4.868,55 pontos no fechamento.

Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,36% para 15.481,92 unidades, mas o Dow Jones caiu 0,26% para 37.806,39 pontos.

As ações foram impulsionadas pelo setor tecnológico, liderado pela Netflix, que subiu 10,70% para 544,87 dólares, depois de anunciar na terça-feira que ganhou 13,1 milhões de assinantes nos últimos três meses de 2023.

Após o fechamento do mercado, a Tesla, que perdeu 0,63% durante o dia, caía 3% nas negociações fora do horário comercial após a divulgação de resultados que decepcionaram o mercado.

O fabricante de veículos elétricos anunciou resultados abaixo do esperado para o quarto trimestre, afetado por uma queda no preço de venda de seus produtos.

Além disso, alertou que o ritmo de crescimento das vendas poderia ser "notavelmente inferior" este ano.

Por outro lado, a IBM disparou 6% após o fechamento. O grupo de tecnologia da informação relatou um crescimento de 4% em sua receita no quarto trimestre, acima do esperado.

A Microsoft superou brevemente os 3 trilhões de dólares (R$ 14,75 trilhões, na cotação atual) em valor de mercado, ficando atrás apenas da Apple em capitalização de mercado.

