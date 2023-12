Wall Street fecha com resultados mistos nesta sexta-feira (15)

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou, nesta sexta-feira (15), com resultados mistos, e o índice Dow Jones alcançou um terceiro recorde consecutivo no último minuto de negociação, ignorando os comentários cautelosos dos membros do Federal Reserve (Fed), do banco central americano.

O Dow Jones subiu 0,15%, encerrando em 37.305,16 pontos, marcando um terceiro recorde histórico consecutivo.

O índice Nasdaq subiu 0,35%, enquanto o índice S&P 500 encerrou próximo à estabilidade, com variação de -0,01%.

