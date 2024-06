A- A+

bolsa de valores Wall Street fecha com tendências mistas após indicador decepcionante Publicação do índice ISM mostrou uma nova desaceleração da atividade industrial nos Estados Unidos

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta segunda-feira (3), após a publicação de um indicador econômico decepcionante, embora o mercado tenha se recuperado no final do dia.

O Dow Jones terminou em baixa (-0,30%), enquanto o Nasdaq e o S&P 500 subiram 0,56% e 0,11%, respectivamente.

A sessão havia começado com boas expectativas por ser a primeira do mês, mas o clima esfriou com a publicação do índice ISM, que mostrou uma nova desaceleração da atividade industrial nos Estados Unidos.

O índice ficou em 48,7% em maio, em comparação com 49,2% em abril. Qualquer valor abaixo de 50% indica contração da atividade.

"Isso nos envia sinais de fraqueza que são difíceis de ignorar", comentou em nota Mark Streiber, da FHN Financial.

Os operadores também notaram que o índice de preços pagos incluído no relatório caiu de 60,9% para 57%. "Isso é apenas um pequeno alívio porque um índice acima de 50% significa que os preços continuam subindo".

Esses dados abalaram o mercado de títulos e o rendimento dos papéis do Tesouro com vencimento em dez anos caiu para 4,39%, o nível mais baixo em duas semanas, contra 4,49% no fechamento de sexta-feira.

O índice Nasdaq foi novamente impulsionado por um punhado de titãs do setor de tecnologia, sobretudo a Nvidia (+4,90%), gigante dos microprocessadores que se tornaram essenciais para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA) generativa.

A empresa apresentou no domingo um novo semicondutor especializado em IA, menos de três meses após seu modelo anterior.

O Dow Jones sofreu, arrastado por várias ações cíclicas, ou seja, sensíveis à situação econômica, em particular Dow (-2,71%), Caterpillar (-2,12%) e Home Depot (-2,05%).

No restante da Bolsa, a Paramount Global subiu 7,47% depois que a CNBC informou que a acionista majoritária do grupo de entretenimento, Shari Redstone, havia alcançado um acordo de fusão com o estúdio Skydance Media.

Nesta segunda-feira, o mercado ficou assustado ao ver a ação da Berkshire Hathaway, o grupo de Warren Buffett, cair 99,97% em poucos segundos, antes de ser suspensa.

Procurada pela AFP, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) indicou que se tratou de um "problema técnico" que afetou cerca de 40 empresas e que foi resolvido no meio do dia.

