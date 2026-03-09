Wall Street fecha em alta após Trump dizer que guerra com Irã está 'praticamente terminada'
O Dow Jones fechou em alta de 0,50%, enquanto o índice Nasdaq avançou 1,38% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,83%
Após ter aberto em baixa, a bolsa de Nova York acabou fechando em alta nesta segunda-feira (9), impulsionada por declarações do presidente americano, Donald Trump, que assegurou que a guerra com o Irã está "praticamente terminada".
Trump disse ao canal CBS pouco antes do fechamento de Wall Street que o Irã não tem mais "Marinha", nem "comunicações", nem "força aérea".
No início da sessão, os três principais índices tinham caído mais de 1%.
O presidente também disse que estava "pensando em tomar o controle" do Estreito de Ormuz.
Isto tranquilizou os investidores, pois a navegação está praticamente paralisada nesta passagem estratégica para o comércio mundial, por onde transitam 20% do petróleo produzido no mundo.