Wall Street fecha em alta, com novos recordes para Dow Jones e S&P 500

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (18), com novos recordes para Dow Jones e S&P 500, e impulsionou pelos resultados empresariais alentadores e indicadores positivos sobre a economia americana.

O Dow Jones (+0,09%) e o índice ampliado S&P 500 (+0,40%) marcaram novos recordes de fechamento, enquanto o Nasdaq avançou 0,63%.

“As publicações corporativas explicam grande parte do ocorrido hoje”, comentou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Nesta nova onda ficou a Netflix (+11,09%), que voltou a superar as expectativas dos analistas e prevê continuar crescendo apesar da intensa concorrência.

“A Netflix ganhou a guerra mundial do streaming”, afirmou Jeffrey Wlodarczak, da Pivotal Research Group, em nota. Em um ano, a cotação disparou 90%.

Também divulgaram resultados American Express (-3,15%) e SLB (-4,71%), cujos números também superaram a variação do mercado.

Embora o tom geral tenha sido positivo, foi sobretudo o setor tecnológico que mostrou força. Isso ocorreu graças à Netflix, mas também à Apple (+1,23%).

Na China, as vendas do iPhone 16, o último modelo do fabricante, foram 20% superiores às de seu antecessor durante suas três primeiras semanas no mercado.

Para Kourkafas, o mercado nova-iorquino também foi favorecido pelo dado de crescimento da China, que ficou em 4,6% em 12 meses no terceiro trimestre, o mais fraco em um ano e meio.

Um último fator a favor da renda variável foi o relaxamento dos rendimentos dos títulos de renda fixa. O rendimento da dívida pública americana com vencimento em dois anos foi de 3,95%, contra 3,97% do fechamento de ontem.

No plano macroeconômico, os investidores continuam tendo em mente a imagem de uma “economia sólida”, segundo Kourkafas, que cita o barômetro GDPNow da sucursal de Atlanta do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que estima um crescimento de 3,4 % em 12 meses no terceiro trimestre.

Se essa cifra for confirmada, será superior ao segundo trimestre (+3,0%).

