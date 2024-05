Wall Street fecha em alta, com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A- A+

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (21), com novos recordes para os índices Nasdaq e S&P 500.

O Dow Jones ganhou 0,17%, enquanto o tecnológico Nasdaq e o S&P 500 subiram, respectivamente, 0,22% e 0,25%, ambos alcançando novos máximos históricos.

As duas maiores empresas do Dow Jones (16% do índice entre ambas), UnitedHealth (+1,22%) e Goldman Sachs (+1,61%), subiram, e as tecnológicas impulsionaram o Nasdaq.

A Microsoft (+0,87%) alcançou um novo recorde no fechamento, valendo quase US$ 3,2 trilhões (R$ 16,32 trilhões) na bolsa.

As novas propostas lançadas nos últimos dias pelas empresas que impulsionam a inteligência artificial (IA) generativa, entre elas Microsoft, Google (+0,61% para sua matriz Alphabet) e OpenAI, voltaram a elevar o setor na bolsa.

Com menor presença no setor de IA, Amazon (-0,21%) e Meta (-0,90%) perderam algum terreno enquanto investem bilhões nesta tecnologia.

Para Jack Ablin, da Cresset Capital, essa euforia será testada com os resultados da superestrela do setor, a fabricante de semicondutores Nvidia, que serão divulgados na quarta-feira ao fechamento do mercado.

Para Ablin, o mercado subiu demais e está superaquecido. "Se compararmos os preços das ações com os dos títulos, estão nos máximos provavelmente desde a crise financeira" de 2008.

Entre os valores do dia, a Tesla disparou 6,66% depois que um executivo do grupo indicou que a fabricante esperava começar em 2026 as entregas de seu caminhão elétrico, do qual espera vender cerca de 50 mil unidades por ano.

Os operadores receberam com satisfação algumas notícias positivas do setor de lojas e supermercados.

A loja Macy's ganhou 5,13% após publicar um lucro trimestral líquido acima do esperado, com um aumento na previsão de resultados para o ano.

O Walmart (+1,51%), que se beneficia da busca por preços baixos por parte dos consumidores, fechou em um nível recorde.

Trump Media and Technology Group, a startup de mídia do ex-presidente Donald Trump, caiu 8,66% após publicar resultados pouco atraentes: no primeiro trimestre, a TMTG faturou US$ 770.500 (R$ 3,9 milhões) e perdeu US$ 328 milhões (R$ 1,67 bilhão).

