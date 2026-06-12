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Bolsa de Valores Wall Street fecha em alta com possível acordo entre EUA e Irã e abertura de capital da SpaceX O Dow Jones subiu 0,70%, o índice Nasdaq avançou 0,31% e o índice ampliado S&P 500 ganhou 0,50%

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (12), impulsionada pelas esperanças de um avanço diplomático entre Washington e Teerã e pela abertura de capital recorde da gigante SpaceX, considerada um sucesso.

O Dow Jones subiu 0,70%, o índice Nasdaq avançou 0,31% e o índice ampliado S&P 500 ganhou 0,50%.

"O mercado alimenta a esperança de um cessar-fogo prolongado entre os Estados Unidos e o Irã", explicou à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, afirmou que um acordo negociado sob os auspícios do Paquistão "nunca esteve tão próximo".

Esses anúncios provocaram a queda dos preços do petróleo, o que reforçou o otimismo em Wall Street, embora alguns analistas continuem pedindo cautela.

"Já ouvimos dezenas de vezes que algo vai acontecer" na frente geopolítica, lamenta Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A CNN calculou que Donald Trump anunciou em 39 ocasiões anteriores que um acordo estava prestes a ser alcançado, sem que isso tenha resultado, até o momento, em um desfecho concreto.

Paralelamente, Wall Street foi sustentada na sexta-feira pela histórica abertura de capital da SpaceX, a gigante espacial e de inteligência artificial (IA) pertencente ao magnata Elon Musk, que se tornou o primeiro bilionário do mundo.

A ação fechou a 160,95 dólares, ou seja, 19,22% acima do preço inicialmente definido pela empresa.

A SpaceX arrecadou nada menos que 75 bilhões de dólares (R$ 381 bilhões), o triplo do recorde detido desde 2019 pela petroleira saudita Aramco. E ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares (R$ 10,1 trilhões) em valor de mercado, colocando-a entre as oito maiores empresas da bolsa.

"Há um certo alívio no mercado ao pensar que tudo correu tão bem", avalia Patrick O'Hare, para quem isso é animador "para o setor de IA".

"É, sem dúvida alguma, uma história que se inscreverá no longo prazo", destaca John Belton, da Gabelli Funds. "Numerosas oportunidades promissoras aguardam a empresa."

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