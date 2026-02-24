Wall Street fecha em alta com respiro do setor tecnológico

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (24) graças à diminuição das preocupações em torno da inteligência artificial (IA), o que deu um respiro ao setor de tecnologia, mais especificamente ao de softwares.

Após uma forte queda na véspera, o Dow Jones terminou com alta de 0,76%. O índice Nasdaq, de forte componente tecnológico, avançou 1,04%, e o índice mais amplo, o S&P 500, subiu 0,77%.

"Hoje a tecnologia realmente está tendo um respiro da narrativa de disrupção da IA", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Setores inteiros de Wall Street vêm há vários meses sofrendo as consequências do modelo econômico da IA, começando pelo setor de software, que "perdeu cerca de 2 trilhões de dólares em capitalização de mercado nas últimas duas semanas", afirmou o analista.

O setor, no entanto, recuperou fôlego na terça-feira, impulsionado pelo forte avanço da fabricante de chips AMD (+8,77%), que se comprometeu a fornecer milhões de processadores gráficos à gigante de tecnologia Meta (Facebook, Instagram, entre outras plataformas).

O contrato representaria pelo menos 60 bilhões de dólares, segundo a diretora financeira da AMD.

Além disso, a empresa californiana Anthropic (criadora do assistente de IA "Claude") mostrou-se nesta terça-feira disposta a trabalhar com companhias do setor de software.

"Essas duas notícias (...) contribuíram para recuperar parte das perdas registradas no dia anterior", destacou Kourkafas.

Em segundo plano, "a incerteza sobre as tarifas persiste" após o revés da Suprema Corte dos Estados Unidos à política comercial tarifária do presidente Donald Trump, apontaram analistas do Briefing.com.

Após esse revés, as novas tarifas globais de 10%, impulsionadas por Trump, entraram em vigor na terça-feira, embora o presidente tenha ameaçado elevá-las para 15%.

"Mas Wall Street se acostumou às mudanças bruscas características da administração Trump", ressaltou Jose Torres, da Interactive Brokers.

