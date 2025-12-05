Wall Street fecha em alta e com foco na reunião do Fed

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (5) e com os olhos voltados para a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na próxima semana, em um momento em que o mercado antecipa um corte nas taxas de juros.

O índice Dow Jones ganhou 0,22%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,31% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,19%.

"Foi uma jornada relativamente tranquila", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP.

No dia, foi divulgado o índice de inflação PCE de setembro, que ficou em 2,8% anual, frente aos 2,7% de agosto, afastando-se do objetivo de 2% do Fed.

A inflação subjacente (que exclui preços de energia e alimentos) caiu de 2,9% no mês passado para 2,8% anual. Os investidores antecipam um novo corte de 25 pontos-base ao término da reunião da Fed em 10 de dezembro.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subiram para 4,14% às 21h15 GMT, comparado com 4,10% no fechamento de quinta-feira.

No mercado de ações, o gigante do streaming Netflix terminou no vermelho (-2,89%, a US$ 100,24) após anunciar nesta sexta-feira a aquisição do estúdio de cinema e televisão Warner Bros Discovery (+6,28%, a US$ 26,08) por cerca de US$ 83 bilhões (443 bilhões de reais).

A varejista de roupas íntimas Victoria's Secret cresceu (+18,03%, a US$ 49,06), beneficiando-se de resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e de uma revisão para cima de suas previsões anuais.

A varejista de cosméticos Ulta Beauty alcançou um fechamento recorde (+12,65%, a US$ 601,50) depois de superar significativamente as expectativas de lucro e receitas para o terceiro trimestre. A empresa também elevou suas previsões anuais.

