Wall Street fecha em alta e se aproxima de novos recordes

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (26), com o S&P 500 próximo de seu máximo histórico, enquanto os investidores assimilavam novos dados sobre a economia americana e a política comercial do presidente Donald Trump.

O índice Dow Jones Industrial subiu 0,94%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,97% e o S&P 500, 0,80%, a poucos pontos de seu máximo histórico alcançado em fevereiro.

O mercado reagiu com otimismo ao anúncio da Casa Branca sobre uma possível prorrogação da data limite de 9 de julho para a entrada em vigor das altas tarifas às importações procedentes de dezenas de países.

"Isso é importante porque, talvez, mostre uma flexibilidade inesperada por parte do presidente americano Donald Trump", declarou à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

Wall Street também recebeu nesta quinta um informe revisado do produto interno bruto (PIB) americano, que mostra que a economia da maior potência mundial recuou mais que o previsto nos primeiros três meses do ano, 0,5%, em comparação com uma estimativa prévia de 0,2%.

Os pedidos de seguro-desemprego, por sua vez, caíram em relação à semana anterior e ficaram abaixo das expectativas dos economistas, em 236.000.

Esses dados "se mantêm ancorados em níveis bastante baixos que não estão associados com uma recessão, nem sequer com uma desaceleração significativa" da economia, disse em nota o analista da Briefing.com Patrick O'Hare.

Contudo, as renovações de pedidos de seguro-desemprego superaram as expectativas, o que poderia "indicar certa moderação no mercado de trabalho", acrescentou.

O mercado americano está à espera da publicação do índice PCE na sexta-feira, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), bem como do termômetro de confiança do consumidor publicado pela Universidade de Michigan.

Low prevê que o índice PCE se mantenha "bastante tranquilo este mês". "Quanto mais notícias boas tivermos sobre a inflação, melhor será a perspectiva do mercado", frisou.

Por sua vez, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos caiu, para 4,24%, em comparação com os 4,29% do fechamento de quarta-feira.

