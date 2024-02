Wall Street fecha em alta e se recupera da queda após dados da inflação

A- A+

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (14), se recuperando de uma queda acentuada na terça-feira, após o impacto dos dados de inflação nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones ganhou 0,40%, o Nasdaq, de tecnologia, 1,30% e o S&P 500 0,96%.

"Tivemos uma pequena recuperação hoje", comentou Jack Ablin, da Cresset Capital. "Já no final do pregão de terça-feira, recuperamos algum terreno, o que preparou o terreno para o dia de hoje".

Na terça-feira, Wall Street teve uma queda acentuada após a publicação de dados de inflação nos Estados Unidos que, embora tenham mostrado uma moderação no aumento de preços, não atenderam às expectativas do mercado.

Muitos operadores ficaram com a ideia de que o IPC caiu e que os cortes nas taxas de juros de referência pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) continuam na mesa para este ano, embora sejam menores do que o esperado.

Também "concluíram que a economia continua em boa forma", destacou Jack Ablin.

Os investidores voltaram a apostar nos valores tecnológicos, que têm impulsionado Wall Street há mais de um ano.

Líder deste movimento, o fabricante de chips Nvidia voltou a subir, ultrapassando Amazon e Alphabet em valor de mercado, tornando-se a terceira maior empresa de Wall Street e a quarta do mundo, com uma capitalização de mercado de US$ 1,825 trilhão (R$ 9 trilhões).

Sua receita anual deve representar um décimo da da Amazon. Seus resultados serão conhecidos na próxima semana.

Assim como a Nvidia (+2,46%), outras empresas de tecnologia subiram, como Meta (+2,86%), Tesla (+2,55%), AMD (+4,17%) ou Netflix (+4,47%).

Alguns valores conhecidos como "defensivos", menos sensíveis à conjuntura, perderam terreno, especialmente no Dow Jones. Walmart (-0,37%), Johnson & Johnson (-0,47%) ou Procter & Gamble (-0,41%) caíram.

A plataforma de mobilidade urbana Lyft subiu mais de 35% depois de publicar resultados melhores do que o esperado na terça-feira após o fechamento, e anunciar que espera ter lucro pela primeira vez em 2024.

A Uber também subiu (14,73%) após anunciar seu primeiro programa de recompra de ações, no valor de US$ 7 bilhões (R$ 34,8 bilhões).

