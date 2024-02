Wall Street fecha em alta e S&P 500 alcança novo recorde

A- A+

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (15), se recuperando das perdas no início da semana após dados macroeconômicos mistos, o que permitiu ao S&P 500 alcançar uma nova máxima.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,91% para 38.773,12 pontos; o tecnológico Nasdaq avançou 0,30% para 15.906,17 pontos; e o S&P 500, o mais representativo do mercado nova-iorquino, ganhou 0,58% para 5.029,73 pontos.

O dia começou de forma dispersa em reação às decepcionantes vendas no varejo norte-americano em janeiro.

As compras dos lares americanos caíram 0,8% em janeiro em relação ao mês anterior, principalmente devido a uma queda nas compras de automóveis e materiais de construção.

Os analistas haviam previsto uma queda mais modesta, em torno de 0,2%, de acordo com o consenso publicado pela Briefing.com.

Os dados de dezembro também foram revisados para baixo, com um aumento nas vendas de apenas 0,4%, em comparação com a previsão inicial de 0,6%.

Além disso, a produção industrial de janeiro contraiu 0,1%, atingida principalmente pelo setor da construção.

"Esses números também seguiram uma evolução pior do que o esperado do PIB do Reino Unido e a queda em recessão do Japão", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

No quarto trimestre, o PIB japonês voltou a contrair (-0,1% trimestralmente). O Reino Unido entrou em recessão no segundo semestre do ano passado, com uma queda de 0,3% no PIB no quarto trimestre.

