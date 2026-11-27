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Bolsa de Valores Wall Street fecha em alta em semana agitada O índice Dow Jones avançou 1,18%, enquanto o Nasdaq, que reúne as big techs, ganhou 2,31%. Já o índice amplo S&P 500 subiu 1,60%

A Bolsa de Nova York encerrou a sexta-feira (27) em alta, ao fim de uma semana mais curta devido ao feriado de Ação de Graças, marcada tanto por uma forte recuperação dos índices quanto por importantes vendas de ações do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones avançou 1,18%, enquanto o Nasdaq, que reúne as big techs, ganhou 2,31%. Já o índice amplo S&P 500 subiu 1,60%.

Após permanecer fechado na quinta-feira, Dia de Ação de Graças, o mercado americano encerrou as negociações às 18h GMT nesta sexta-feira, em horário reduzido. Em meio ao auge das vendas da Black Friday, a gigante do comércio eletrônico Amazon valorizou-se 3,96%.

Os destaques, porém, foram as ações diretamente ligadas à inteligência artificial (IA), como as fabricantes de chips Micron (+7,60%) e AMD (+4,56%).

A SanDisk, importante empresa do setor de memórias, registrou uma forte alta de quase 16%.

Já a Nvidia, que continua envolvida em um caso sobre suposto contrabando de chips, teve desempenho mais moderado, com avanço de apenas 0,80%.

"A fraqueza da Nvidia pouco freou a recuperação geral do setor de IA, dando continuidade à tendência observada na quarta-feira", avaliaram analistas da Briefing.com.

"Essa alta do mercado parece ter caráter técnico; isso é bastante comum após uma queda acentuada", comentou Kathleen Brooks, da XTB.

Em novembro, o setor foi duramente penalizado devido às incertezas sobre a rentabilidade dos investimentos voltados ao desenvolvimento dessa tecnologia, ao temor de um endurecimento da regulamentação e às dúvidas surgidas após revelações envolvendo a Nvidia e seu CEO, Jensen Huang.

O retorno de Huang ao comando da empresa na segunda-feira, apenas duas semanas após sua renúncia, ajudou o mercado a se recuperar, embora a trajetória da semana tenha sido marcada por volatilidade.

O Nasdaq ainda estava 12% abaixo de sua máxima histórica, alcançada no início do outono no hemisfério norte.

"As dúvidas sobre o retorno dos investimentos em IA, os custos de financiamento e as despesas relacionadas aos data centers continuam sem resposta. A recuperação precisa de fundamentos para se transformar em algo mais do que um simples repique técnico", advertiu Fawad Razaqzada, da Forex.com.

O movimento desta sexta-feira permitiu que a Anthropic (+10,98%, a US$ 91,88) voltasse a respirar e encerrasse a sessão acima de seu preço de estreia na bolsa.

Após uma estreia recorde na Bolsa de Nova York em 19 de novembro, a jovem empresa de inteligência artificial havia sofrido uma forte queda, perdendo centenas de bilhões de dólares em valor de mercado.

No mercado de títulos, o rendimento dos papéis do Tesouro de dez anos subiu para 4,93%, ante 4,85% no fechamento de quarta-feira.

Nas próximas sessões, a atenção dos investidores estará voltada para uma série de indicadores econômicos dos Estados Unidos, especialmente os relacionados ao mercado de trabalho, além do depoimento de Jensen Huang perante o Congresso americano.

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