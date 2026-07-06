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Bolsa de Valores Wall Street fecha em alta, impulsada pelo mercado de semicondutores O índice Nasdaq, que reúne as empresas de tecnologia, avançou 1,12%, enquanto o índice amplo S&P 500 ganhou 0,72%

A Bolsa de Nova York encerrou o pregão desta segunda-feira (6) em alta, impulsionada por uma onda de compras de ações de empresas do setor de semicondutores, em um mercado que, de resto, esteve pouco movimentado após um fim de semana prolongado nos Estados Unidos.

O índice Nasdaq, que reúne as empresas de tecnologia, avançou 1,12%, enquanto o índice amplo S&P 500 ganhou 0,72%. Já o Dow Jones (+0,29%) fechou em um novo recorde, superando pela primeira vez a marca dos 53 mil pontos.

A valorização das ações do setor de chips impulsionou a alta do Nasdaq e do S&P 500, "à medida que os investidores voltam a concentrar sua atenção nesse grupo emblemático depois da queda registrada no fim da semana passada", explicaram os analistas da Briefing.com.

As gigantes americanas de tecnologia também despertaram o interesse dos investidores.

"O noticiário está relativamente tranquilo, o que leva a crer que essas altas se devem ao fato de os investidores estarem aproveitando a recente correção para comprar, mais do que a algum catalisador específico do setor", avaliam os especialistas da Briefing.com.

Para José Torres, da Interactive Brokers, "o mercado também foi beneficiado pelo lançamento oficial das 'contas Trump'". Trata-se de contas de investimento financiadas pelo governo com 1.000 dólares, que serão oferecidas a todas as crianças norte-americanas cujos pais as solicitarem, com o objetivo de lhes proporcionar um capital inicial.

Os operadores estarão atentos à divulgação, na quarta-feira, da ata ("minutes") da última reunião do Federal Reserve (Fed), a primeira realizada sob a presidência de Kevin Warsh.

Na ocasião, a instituição indicou que poderá haver um aperto monetário até o fim do ano diante da aceleração da inflação provocada pelo conflito no Oriente Médio.

"O mercado tentará analisar minuciosamente a ata para determinar quando poderá ocorrer, de fato, a primeira elevação das taxas de juros", explicou à AFP Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

No setor corporativo, as ações da Microsoft recuaram 0,96%, encerrando o dia cotadas a 386,74 dólares, após o anúncio do corte imediato de 4.800 postos de trabalho.

Por outro lado, as ações ligadas ao setor de criptomoedas foram favorecidas pela valorização do bitcoin.

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