Wall Street fecha em alta, impulsionada pela China e setor de tecnologia

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (26), impulsionada por uma combinação de bons resultados de uma empresa de tecnologia, medidas de reativação na China e indicadores americanos positivos.

O índice ampliado S&P 500 subiu 0,40% e marcou um novo recorde de fechamento, enquanto o Dow Jones avançou 0,62% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,60%.

"Foi um bom dia no mercado", resumiu Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.

Wall Street vinha com um bom impulso desde a tarde de quarta-feira, devido aos resultados da fabricante de semicondutores Micron (+14,73%), que superou as expectativas.

Os analistas destacaram especialmente as previsões do grupo de Boise, Idaho, que foram significativamente superiores às estimativas.

Durante a apresentação dos resultados, os diretores mencionaram uma demanda firme para o trimestre atual e uma dinâmica favorável em termos de preços.

"Além dos dados da Micron, isso valida a tese de que o efeito IA [inteligência artificial] segue operando", ressaltou Forrest.

A bolsa também foi encorajada por notícias da China, que continuará com sua meta de crescimento anual de 5% e, para isso, implementará novas medidas de reativação.

"A China mudou de postura e renunciou à sua linha dura sobre a manutenção dos equilíbrios orçamentários", explicou Forrest.

Além disso, dados nos Estados Unidos, em particular as novas solicitações de seguro-desemprego, caíram para seu nível mais baixo em quatro meses.

Os pedidos de bens duráveis permaneceram estáveis em agosto, quando os economistas esperavam uma queda.

No entanto, "será difícil subir ainda mais", advertiu Patrick O'Hare, da Briefing.com, já que "as avaliações estão muito altas".

Entre os destaques do dia, o setor de semicondutores brilhou impulsionado pela Micron. AMD (+3,38%) e Qualcomm (+2,61%) também fecharam em alta.

Empresas chinesas listadas em Wall Street também subiram fortemente, como Alibaba (+10,03%), JD.com (+14,39%) e PDD (+13,57%).

Com a disparada do ouro e dos metais em geral, as mineradoras também tiveram um bom desempenho. Freeport McMoRan (+7,47%), Southern Copper (+8,14%) e Alcoa (+9,05%) se destacaram.

Veja também

Banco do Brasil Banco do Brasil passa a permitir que cliente faça Pix com limite do cartão de crédito