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Bolsa de Valores Wall Street fecha em alta, mas setor tecnológico perde força Assim como na véspera, o mercado americano abriu em leve queda, antes de retomar uma tendência altista, sem grande entusiasmo

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (2), prorrogando a sequência de recordes graças ao otimismo sobre a solidez da economia americana, mesmo sem o apoio dos grandes títulos tecnológicos.

O Dow Jones subiu 0,45%, a 51.307,79 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,03%, a 27.093,90 pontos, e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,13%, a 7.609,78 pontos.

Assim como na véspera, o mercado americano abriu em leve queda, antes de retomar uma tendência altista, sem grande entusiasmo.

Desta vez, a mudança da tendência foi impulsionada pelo índice JOLTS sobre o emprego em abril. Este "indica que as empresas, definitivamente, seguem precisando de mão de obra", assegura José Torres, da Interactive Brokers.

Segundo este indicador, o número de ofertas de emprego alcançou em abril seu nível mais alto desde novembro de 2024.

Os investidores poderão confirmar ou desmentir este bom comportamento do mercado de trabalho com a publicação de dados ao longo da semana.

O ponto culminante será o informe oficial sobre o emprego do mês passado, que será divulgado na sexta-feira.

A sessão desta terça-feira teve tendências mistas para o setor tecnológico, "com as megacapitalizações puxando os principais índices" da bolsa, segundo analistas da Briefing.com.

A empresa com maior valor de mercado do mundo, a gigante dos chips Nvidia, recuou 0,69%.

No entanto, "o entusiasmo crescente com as tecnologias de IA provocou um repique extraordinário dos valores tecnológicos" desde o começo do ano, lembra John Belton, da Gabelli Funds.

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