Wall Street fecha em alta, sem se incomodar com anúncios de Trump

As ações negociadas em Wall Street atingiram novos recordes nesta terça-feira (26), depois da ameaça do presidente eleito Donald Trump de impor novas tarifas sobre México, Canadá e China.

O índice principal Dow Jones subiu 0,3%, para 44.860,31 pontos, seu terceiro recorde consecutivo. O ampliado S&P 500 avançou 0,6%, para 6.021,63 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq também fechou em alta de 0,6%, aos 19.174,30 pontos.

Trump, que tomará posse do cargo em 20 de janeiro, publicou uma ameaça nas redes sociais na noite de segunda-feira ao anunciar enormes tarifas sobre a importação de seus vizinhos Canadá e México, e também sua rival China, se estes não contiverem a imigração ilegal e o contrabando de drogas aos Estados Unidos.

Os investidores veem a inclinação de Trump para o protecionismo comercial como um obstáculo ao crescimento econômico e à valorização dos preços das ações. Mas a resposta de terça-feira sugere que o mercado vê a advertência como uma moeda de troca.

"Na teoria, tarifas mais altas não deveriam ser boas notícias para as ações. Mas acho que o mercado optou por considerar isso uma tática de negociação", disse Steve Sosnick, da corretora Interactive Brokers.

"As pessoas tendem a ver as coisas da forma mais positiva possível", afirma, por sua vez, Karl Haeling, do banco LBBW.