A- A+

Bolsa de Nova York Wall Street fecha em alta sua melhor semana do ano O índice Dow Jones subiu 0,66%; o Nasdaq, voltado para tecnologia, ganhou 1,38%

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (3), em sua melhor semana do ano, impulsionada pelo relatório mensal de empregos nos Estados Unidos, que reforça a ideia de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) encerrará sua política de ajuste monetário.

O índice Dow Jones subiu 0,66%; o Nasdaq, voltado para tecnologia, ganhou 1,38%; e o amplo S&P 500 teve um aumento de 0,94%.

Os índices registraram seus maiores ganhos semanais desde outubro de 2022, com o Dow Jones subindo mais de 5% e o S&P 500 e o Nasdaq mais de 6%.

O mercado de ações foi sustentado pela queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro, que se aprofundou desde quarta-feira, com a decisão do Fed de manter ganhando suas taxas de juros de referência.

Esse movimento “muda radicalmente a visão” do mercado sobre a evolução das taxas, explicou Steve Sosnick, da Interactive Brokers. “Não há praticamente chances de que as taxas voltem a subir”, afirmou o analista.

Os números de emprego nos EUA foram transferidos ainda mais para bolsa. Em outubro, foram 150 mil postos criados, menos dos 175 mil esperados pelos analistas e metade dos meses de setembro, anunciou o Departamento do Trabalho nesta sexta.

O Fed busca um alívio no mercado de trabalho para reduzir a pressão sobre a tendência e os preços, e assim levar a inflação ao seu meta anual de 2%.

“Com o crescimento dos resultados contínuos, é difícil imaginar que o Fed vá aumentar ainda mais suas taxas de juros”, comentou Andrew Hunter, da Capital Economics.

Veja também

Petróleo Petróleo cai no mercado que não espera ampliação do conflito no Oriente Médio