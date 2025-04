Wall Street fecha em baixa à espera de novos passos na guerra comercial

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (15), enquanto os investidores recuperam fôlego após uma série de pregões agitados e à espera de novidades na guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após abrir no azul, o índice Dow Jones Industrial retrocedeu 0,4%, o tecnológico Nasdaq fechou praticamente estável (-0,1%) e o ampliado S&P 500 recuou 0,2%.

"Está tranquilo", disse Adam Sarhan, de 50 Park Investments, ao considerar que está ocorrendo uma "digestão" ou "consolidação da volatilidade do mercado nas últimas semanas".

Uma porta-voz da Casa Branca afirmou mais cedo que a bola está "com a China" na batalha tarifária entre Washington e Pequim.

Os investidores receberam com bons olhos a calma no mercado de títulos do Tesouro americano, depois do aumento repentino dos rendimentos desses títulos na semana passada.

Contudo, ainda existe muita incerteza entre os atores do mercado, segundo Sarhan.

Quanto às ações, a Boeing caiu 2,4% após um relatório da Bloomberg segundo a qual Pequim ordenou às companhias aéreas chinesas que não aceitarão aviões da gigante americana da aviação em meio à incerteza tarifária.

O Bank of America, por sua vez, subiu 3,6%, enquanto o Citigroup avançou 1,8%, pois os grandes bancos concluíram uma sólida rodada de resultados de lucros no primeiro trimestre.

Veja também