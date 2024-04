Wall Street fecha em baixa afetada por inflação nos EUA

A- A+

A Bolsa de Nova York encerrou em baixa nesta quarta-feira (10), após a divulgação dos dados de inflação de março nos Estados Unidos, que indicaram um aumento nos preços superior ao esperado.

O índice industrial Dow Jones perdeu 1,09%, o tecnológico Nasdaq, 0,84%, e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,95%.

O novo aumento da inflação pode afastar definitivamente a perspectiva de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em sua reunião de junho.

Muito esperado pelos mercados, um corte nas taxas traria alívio para muitas empresas dependentes de crédito para seu desenvolvimento, assim como para os consumidores. O Fed, porém, subiu suas taxas de juros para encarecer empréstimos e desencorajar o consumo e o investimento, que pressionam os preços para cima.

Agora, o aumento nos preços ao consumidor de 3,5% nos 12 meses até março foi muito superior aos 3,2% registrados em fevereiro, de acordo com o índice de preços ao consumidor (IPC) divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Trabalho. Uma decepção para analistas e investidores.

Na comparação mensal, a inflação ficou no mesmo nível de fevereiro, em 0,4%, mas o mercado ficou igualmente desapontado, já que esperava uma leve desaceleração para 0,3%, segundo o consenso reunido pela consultoria MarketWatch.

"Esses dados de inflação contínua reduzem ao mínimo a possibilidade de um corte nas taxas do Fed em junho", afirmou Charlie Ripley, da Allianz Investment Management, em nota.

Após a divulgação do IPC, os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam. O rendimento dos títulos de 2 anos, que reflete a visão do mercado sobre as taxas de referência, chegou perto de 5%, marca não atingida em cinco meses.

As ações, afetadas pela perspectiva de taxas altas por mais tempo, caíram.

"O mercado está se adaptando à ideia de [...] que teremos dois cortes nas taxas, ou até menos, este ano", explicou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

A bolsa, no entanto, se recuperou um pouco na segunda parte do dia e limitou suas perdas. Mas até mesmo os valores considerados defensivos, menos sensíveis à conjuntura, sofreram.

