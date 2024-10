Wall Street fecha em baixa antes dos dados sobre emprego

A- A+

Wall Street fechou na baixa quinta-feira, em meio à tensão no Oriente Médio e antes da divulgação dos dados sobre o emprego nos Estados Unidos, previsto para amanhã.

O Dow Jones cedeu 0,44%; o Nasdaq, 0,04%; e o S&P 500, 0,17%.

“Temos uma escalada, portanto temos um mercado um pouco reticente em relação à ideia de estender a sua atividade enquanto não houver mais claro sobre a situação”, disse à AFP Patrick O’Hare, da Briefing.com.

O índice de volatilidade, conhecido como “índice do medo”, que mede o nervosismo dos operadores, subiu 8% hoje.

Amanhã será divulgado o relatório oficial sobre o emprego para setembro nos Estados Unidos, uma dada-chave para o mercado. “Ele deve contribuir, em boa parte, para moldar as expectativas do mercado sobre o ritmo e a amplitude” dos cortes de juros do Federal Reserve, explicou Hare.

