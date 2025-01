Wall Street fecha em baixa ao término da primeira semana de Trump no poder

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta sexta-feira (24) graças a uma realização de lucros, após uma intensa semana marcada pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca, e com o mercado atento à próxima reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, entre terça e quarta-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,32%, o Nasdaq, de tecnologia, recuou 0,50%, enquanto o S&P 500 desvalorizou 0,29%.

Após uma abertura estável, os três principais índices de Wall Street passaram para o negativo e assim permaneceram até o fim do pregão.

"Esta é uma consolidação ou realização de lucros normal após duas semanas de alta", explicou Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

Nos últimos dias, as ações se beneficiaram de dados positivos sobre inflação, bons resultados corporativos, principalmente do setor bancário, e da chegada de Trump ao poder.

Os mercados receberam bem sua agenda favorável ao crescimento econômico, deixando em segundo plano as ameaças tarifárias.

Sarhan destacou que o mercado faz uma pausa diante do calendário intenso da próxima semana, que inclui a reunião de política monetária do Fed, além da divulgação de resultados trimestrais de grandes empresas de tecnologia.

Entre os destaques do dia, o Facebook subiu 3,2% após seu CEO, Mark Zuckerberg, anunciar que a empresa investirá até 65 bilhões de dólares (R$ 383 bilhões) em 2025, principalmente no desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial, incluindo um centro de dados.

Por outro lado, a Boeing desvalorizou 1,4% após anunciar que teve uma perda maior do que o esperado no quarto trimestre do ano passado, especialmente por conta de uma prolongada greve.

