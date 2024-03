Wall Street fecha em baixa com realização de lucro e aversão ao risco

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York terminou no vermelho nesta terça-feira (5) devido à realização de lucro sobre os papéis tecnológicos, após vários aumentos na semana passada, e um movimento geral de aversão ao risco nos mercados.

O Dow Jones caiu 1,04%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,65% e o índice ampliado S&P 500, 1,02%.

Motores do mercado desde o início de 2023, as sete capitalizações mais importantes do setor tecnológico caíram com a realização de lucro. Microsoft (-2,96%), Amazon (-1,95%) e Meta (-1,60%) cederam terreno e outros grandes nomes do setor viram-se ainda mais afetados.

Perdendo fôlego há meses, a Apple voltou a cair (-2,84%), para uma desvalorização total de 11% desde o início do ano, em meio a preocupações sobre as vendas do iPhone na China.

Além disso, a Alphabet (-0,31%), matriz do Google, já perdeu 5% de seu valor desde o início do ano. O mercado questiona sua capacidade de competir com os grandes atores da inteligência artificial (IA) generativa.

A Tesla (-3,93%) também derrapou novamente, com uma queda de 27% no decorrer deste ano, vítima de um enfraquecimento do mercado de veículos elétricos e da concorrência de fabricantes chineses, em particular a BYD.

Por outro lado, e em meio a esta turbulência, a fabricante de semicondutores Nvidia, a nova estrela de Wall Street e terceira empresa mais valiosa do mundo, continuou sua trajetória ascendente com um aumento de 0,86% no preço de suas ações.

"Acredito que ainda podemos ir um pouco além", disse Kurt Spieler, do banco FNBO, sobre os índices de Wall Street. "Mas estamos nos aproximando do final de um ciclo" de alta, assinalou.

As negociações sofreram com o clima de aversão ao risco, com os operadores se posicionando para uma semana agitada.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, comparecerá esta semana ao Congresso, quarta na Câmara dos Representantes e quinta no Senado. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) realiza nesta quinta sua reunião de política monetária.

Wall Street também espera o relatório mensal de emprego nos Estados Unidos, que será divulgado na sexta-feira.

Petróleo, metais preciosos com exceção do ouro, e matérias-primas agrícolas também fecharam todos em baixa.

Até mesmo o bitcoin teve uma queda brusca depois de alcançar o recorde de 69.191 dólares por unidade, também pela realização de lucro que o fez cair quase 8% em relação a seu máximo histórico, para cerca de 62.000 dólares.

Por outro lado, a rede de supermercados Target decolou 12,02% após publicar resultados melhores que os esperados pelo mercado.

