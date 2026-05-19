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Bolsa de Valores Wall Street fecha em baixa devido ao aumento do custo da dívida dos EUA O Dow Jones perdeu 0,65%, o índice Nasdaq recuou 0,84% e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,67%

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (19), devido ao aumento dos rendimentos dos títulos públicos e aos temores inflacionários pela falta de um acordo sobre o conflito no Oriente Médio.

O Dow Jones perdeu 0,65%, o índice Nasdaq recuou 0,84% e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,67%.

"A rentabilidade dos títulos de 30 anos atingiu seu nível mais alto em 19 anos, fazendo as ações caírem pelo terceiro pregão consecutivo", explica José Torres, da Interactive Brokers.

Esses papéis atingiram o maior nível desde a crise financeira de 2007, com rendimento de 5,19% durante a sessão, frente aos 5,12% do dia anterior.

E em comparação com os 4,61% registrados antes dos primeiros ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã no fim de fevereiro.

A taxa de juros da dívida americana de dez anos também registrou um movimento incomum: subiu para 4,69%, o maior nível desde o início de 2025, frente aos 4,59% do fechamento de segunda-feira. Antes da guerra, estava em 3,94%.

Sam Burns, analista da Mill Street Research, vinculou a alta aos "temores relacionados à inflação" diante da falta de uma saída para a crise no Oriente Médio.

"Ainda mais quando o Estreito de Ormuz (por onde normalmente transita um quinto do petróleo mundial) continua paralisado", acrescentou.

Diante dessas pressões inflacionárias, os investidores esperam que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) comece a adotar uma política mais restritiva, eventualmente a partir do fim do ano, segundo a ferramenta de monitoramento CME FedWatch.

Paralelamente, os operadores aguardam nesta quarta-feira a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia, figura emblemática do entusiasmo do mercado com os papéis ligados à inteligência artificial (IA).

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