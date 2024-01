A- A+

Bolsa de Nova York Wall Street fecha em baixa no segundo dia de correção do mercado O índice principal, o Dow Jones industrial, recuou 0,8% para 37.430,19 pontos

Wall Street encerrou em queda nesta quarta-feira (3), continuando a correção iniciada no dia anterior devido ao início do ano e em meio à incerteza sobre quando o banco central dos Estados Unidos gerará a redução das taxas de juros.

O índice principal, o Dow Jones industrial, recuou 0,8% para 37.430,19 pontos, enquanto o mais amplo S&P 500 também caiu 0,8%, para 4.704,81 unidades.

O tecnológico Nasdaq despencou 1,2% e terminou o dia em 14.592,21 pontos, após uma queda de 1,6% na terça-feira.

O mercado “antecipou-se a si mesmo” em dezembro, disse Hans Olsen, diretor de investimentos da Fiduciary Trust. “Deve haver algum tipo de consolidação dessa corrida, para que seja fidelidade”, acrescentou, observando que seguir adiante sem mudanças fundamentais “não é saudável nem duradouro”.

Nesta quarta-feira, os dados de uma pesquisa sobre o setor industrial americano mostraram que ele segue em contração, embora os detalhes sugiram que a pressão inflacionária estaria trazendo.

Além disso, as atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central) indicaram que as autoridades esperam que as taxas de juros permaneçam altas "por algum tempo" para fortalecer a inflação persistente.

O documento não apresentou detalhes sobre a discussão de quando os cortes nas taxas poderiam começar, o que provavelmente prejudicaria o entusiasmo dos investidores.

