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Bolsa de Valores Wall Street fecha em baixa pressionada pela alta do petróleo O índice Dow Jones caiu 1,17%, o Nasdaq recuou 0,32% e o S&P 500 perdeu 0,58%

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (8), pressionada pelos elevados preços da energia, que aumentam os custos das empresas e reforçam as perspectivas de inflação.

O índice Dow Jones caiu 1,17%, o Nasdaq recuou 0,32% e o S&P 500 perdeu 0,58%.

"O aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio pesa sobre o ânimo dos investidores em Wall Street", avaliou José Torres, analista da plataforma Interactive Brokers.

Os preços do petróleo se aproximaram ainda mais do patamar simbólico de 100 dólares por barril nesta terça-feira, após os ataques na Arábia Saudita, outra frente do conflito além do Estreito de Ormuz.

A alta dos preços da energia aumenta os custos de produção das empresas, que nem sempre conseguem repassá-los aos consumidores e, por isso, acabam tendo suas margens de lucro reduzidas.

As pequenas empresas são as mais afetadas, "porque geralmente dispõem de menos ferramentas para compensar as pressões macroeconômicas", explicou Torres.

A valorização do petróleo também eleva de forma generalizada as expectativas de inflação.

Os investidores conhecerão ainda nesta semana os dados da inflação dos Estados Unidos referentes a agosto.

Os números "poderiam determinar as próximas decisões de política monetária" do Federal Reserve (Fed, banco central americano), segundo Jay Woods, analista da Freedom Capital Markets.

O Fed realizará sua próxima reunião de política monetária em meados de setembro.

"Em algum momento, a alta das taxas de juros começa a pesar" sobre as ações, avaliou Natalia Lojevsky, da CIFC Asset Management.

O mercado nova-iorquino também acompanha a disputa comercial entre Estados Unidos e Canadá, no primeiro dia de vigência da resposta canadense às novas tarifas americanas.

O conflito entre os dois países vizinhos atingiu um nível sem precedentes desde 21 de agosto, quando o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, rompeu as negociações com os Estados Unidos.

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