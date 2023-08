Wall Street fecha em baixa

A- A+

Após uma breve euforia pós-fechamento devido aos resultados da Nvidia ontem, Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (24), antes do discurso de amanhã do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

O Dow Jones caiu 1,09%; o Nasdaq, 1,87%; e o S&P 500, 1,35%.

Veja também

Crédito Rotativo do cartão: taxa de juros máxima será de 100% se setor bancário não apresentar proposta