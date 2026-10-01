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Bolsa de Valores Wall Street fecha em leve alta O índice amplo S&P 500 ganhou 0,19%, enquanto o Nasdaq e o Dow Jones terminaram praticamente estáveis, ambos com avanço de 0,04%

A Bolsa de Nova York fechou em leve alta nesta quinta-feira (1º), beneficiada por uma trégua no mercado de títulos após a recente escalada dos rendimentos da dívida e pela atenção renovada ao setor de semicondutores.

O índice amplo S&P 500 ganhou 0,19%, enquanto o Nasdaq e o Dow Jones terminaram praticamente estáveis, ambos com avanço de 0,04%.

"A Bolsa conseguiu se recuperar" após a queda pela manhã, "impulsionada pelo recuo dos rendimentos dos títulos" durante a sessão, resumiram os analistas da Briefing.com.

Após atingir 5,34% - nível não visto desde 2002 -, o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos recuou significativamente, ficando em torno de 5,24% às 20h15 GMT (17h15 de Brasília).

"Os rendimentos dos títulos atingiram níveis tão elevados que os investidores talvez vejam neles um ponto de entrada atraente para garantir taxas inéditas em décadas", disse à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

Quando a demanda por títulos do Tesouro aumenta, seus rendimentos caem, enquanto seus preços sobem.

O mercado nova-iorquino também se beneficiou, em certa medida, da "solidez do setor tecnológico", destacou a Briefing.com.

Embora tenha começado a sessão em queda, a fabricante de chips Micron conseguiu aproveitar seus bons resultados trimestrais, publicados na véspera. Suas ações subiram 3,03%, para 1.097,39 dólares.

Esse impulso levou à alta de alguns gigantes do setor de semicondutores, como Nvidia (+1,09%), AMD (+0,65%), SK Hynix (+5,08%) e TSMC (+0,67%).

"A tecnologia é o setor menos sensível à alta das taxas de juros", comentou Stovall.

As ações da gigante dos brinquedos Mattel dispararam 18,80%, para 15,04 dólares, após informações da imprensa indicarem que a empresa havia recebido uma manifestação de interesse do grupo de marketing Authentic Brands.

Segundo o Wall Street Journal, a Authentic Brands entrou em contato com a proprietária de marcas como Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price "para discutir uma oferta que poderia avaliar a Mattel em mais de 20 dólares por ação, em torno de 6 bilhões de dólares ou até mais".

A Walt Disney Company, por sua vez, caiu 3,37%, para 101,37 dólares, depois que veículos americanos noticiaram uma nova onda de demissões no grupo.

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