Wall Street fecha em leve baixa após dados de emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou a sessão com uma leve queda nesta sexta-feira (7) após o relatório mensal de emprego nos Estados Unidos, que dissipa a expectativa de um corte iminente nas taxas de juros, embora Wall Street continue próxima aos seus recordes.

O índice Dow Jones recuou 0,22% para 38.798,99 pontos, o tecnológico Nasdaq cedeu 0,23% para 17.133,13 e o S&P 500 perdeu 0,11% para 5.346,99.

Os Estados Unidos tiveram 272 mil novos postos de trabalho no mês passado, em comparação com os 165 mil de abril, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 3,9% para 4,0%, de acordo com o Departamento do Trabalho.



O número de criação de emprego está significativamente acima dos 185 mil postos esperados pelos analistas, segundo o consenso reunido pela Briefing.com. Além disso, é a cifra mais alta desde dezembro de 2023.

Com as taxas de juros de referência do Federal Reserve (Fed, banco central americano) nos níveis mais altos em duas décadas, na tentativa de encarecer o crédito e, assim, desencorajar o consumo e o investimento para reduzir a pressão sobre os preços, o dado de emprego não é necessariamente uma boa notícia para o mercado.

"Esses dados de emprego eliminam qualquer possibilidade de que o Fed reduza suas taxas de juros em julho", estimou Ian Shepherdson, da Pantheon Macroeconomics, que espera um corte em setembro.

Mas esses números são "uma boa notícia para os trabalhadores que procuram um emprego", comentou Robert Frick, da Navy Federal Credit Union.

As ações ligadas ao consumo perderam terreno, como Walmart (-1,89%), Home Depot (-1,25%) e até mesmo McDonald's (-1,74%).

Entre os grandes movimentos do dia, após uma disparada de 47% na quinta-feira, a ação altamente especulativa da loja de videogames GameStop perdeu 39,36%, caindo para 28,23 dólares.

